Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız

Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan YPG'nin sözde liderlerinden "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Al Hadath televizyonuna röportaj verdi. "ABD'nin yeni yönetimiyle YPG arasında ortak bir program hazırlanacağını" kaydeden Kobani, ancak ABD yönetiminden kimlerle görüştüğü ya da nasıl bir program hazırlanacağına dair detay vermedi.

"BIDEN'IN SEÇİLMESİ BANA BÜYÜK UMUT VERDİ"

Teröristbaşı, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmiş olmasının kendisine Suriye krizinin gerçekçi çözümü için daha büyük bir umut verdiğini söyledi.

MOSKOVA'YA DA MESAJ VERDİ

Rusya ile koordinasyonun da devam ettiğini belirten Mazlum Kobani, "Washington ve Moskova ile ilişkilerimizde dengeyi sağlamak her zaman zorlu oldu" dedi.

MCGURK YENİDEN BÖLGEYE ATANDI

Joe Biden, Trump'tan önceki Demokrat Başkan Barack Obama döneminde DAEŞ'la mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk'ü, " Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak atadı. McGurk örgüte açık desteğiyle tanınıyor ve Türkiye'nin ciddi tepkisini çekiyor.