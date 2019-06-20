Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...
1 saat önce
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı.
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi
Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı
Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı
ÖSYM Başkanı Aygün: 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı