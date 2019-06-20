Son Dakika Haberleri: Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...
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Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...

1 saat önce

Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı.

Teröristbaşı Öcalan,
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Abdullah Öcalan, Güncel
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