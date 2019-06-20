Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına...
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Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.
Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi
Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı
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