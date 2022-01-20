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"Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir" - Son Dakika

"Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir"

20.01.2022 11:52
"Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını iddia etmesinin siyasi iftiradan başka bir şey olmadığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını iddia etmesinin siyasi iftiradan başka bir şey olmadığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Eğer arzu ettiğin hesabı kesmek için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'in bu ifadelerini ele alarak, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

Sözcü Çelik, Akşener'in kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullanılan bu sözlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"İNSANLIĞIN VE MİLLETİMİZİN DÜŞMANI TERÖRE KARŞI EN GÜÇLÜ VE TAVİZSİZ MÜCADELE CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE SÜRMEKTEDİR"

Çelik, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemenin iftira siyaseti olduğuna dikkati çekerek, "Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. Cumhurbaşkanımız, gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN BAŞINA BU ŞEKİLDE İFTİRA ATMAK, EN TEMEL SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Sözcü Çelik, Akşener'in teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını iddia ederek Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na saldırmasının siyasi iftiradan başka bir şey olmadığını belirterek, "Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI, İTTİFAKLARINDA PKK/PYD/ YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEYEN KAÇ KİŞİ VAR İYİ SAYMALIDIR"

Çelik, muhalefetin Türkiye gündemini, asılsız olduğunu savunduğu iddialar ile işgal etmeye son vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."

(Mustafa Cenik/İHA)

Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir
Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir

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Abdullah Öcalan, Ömer Çelik, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir" - Son Dakika
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