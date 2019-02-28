Teröristbaşının Posterini Taşımak, İfade Özgürlüğü Değil'

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, terör örgütü PKK yandaşlarının, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Agora binası önünde şiddet içeren eylemlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, terör örgütü PKK yandaşlarının, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Agora binası önünde şiddet içeren eylemlerini değerlendirdi. PKK yandaşlarının gösteri adı altında çevreye, kamusal düzene ve güvenlik güçlerine zarar verdiğini belirten Esener, şunları söyledi: "Bu insanlar terörü, terörizmi mazur gösterme çabası içerisinde. Bir suçluyu övmek esasında suç sayılmalı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterini taşımak, PKK'nın paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil, terörizmi övmektir. Uluslararası ortaklarımızı bu çerçevede uyardık. Bazen anlamak istemiyorlar, bazen anlıyorlar, işlerine gelmiyor. Strazburg'da 6 ay içerisinde üçüncü şiddet olayı."



'HERKESE ZARAR VERİYOR'



"Eskiden Avrupa Konseyine giriş çıkışlar son derece rahattı. Ne yazık ki 1999'dan itibaren, PKK sempatizanları nedeniyle giriş çıkışlarda ciddi bariyerler konuldu. Neredeyse stadyuma girer gibi girişler yapıldı. Bu üzüntü verici. Öcalan'ın, Kürtlerin sözde lideri gibi gösterilmesi Kürt halkına da bir hakaretttir. Ben inanıyorum ki, Kürt halkının çoğunluğu zaten bu adamları desteklemiyor. Herkes terörden zarar görüyor ve bıkmış durumda."



Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, pazartesi günü Avrupa Konseyi binasına ve polise saldırmıştı. Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camlarını ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe vermişti. Taşlarla üç polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alınmıştı.

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