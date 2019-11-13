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Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti
6 saat önce
Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışma sürüyor.
Bu kapsamda, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir terörist teslim oldu.
PKK'lı terörist, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirilecek.
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