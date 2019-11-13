Son Dakika Haberleri: Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti
Son Dakika Güncel Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti - Son Dakika

Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti

6 saat önce

Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.

Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti, System.String[]

Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir terörist teslim oldu.

PKK'lı terörist, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirilecek.

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 05:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]