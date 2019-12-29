"Teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika

"Teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakınına ilişkin alınan karar hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.İHA)

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Birleşik Krallık, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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