Teröristin cenazesi adli tıpa getirildi - Son Dakika

Teröristin cenazesi adli tıpa getirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da operasyonla ölü ele geçirilen PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Cenaze adli tıp kurumuna getirildi

Başarılı operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Terör olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.