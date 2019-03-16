Teröristin Dini, Milleti Olmaz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur." dedi.



Üsküdar'daki ATA 2 Sitesi Tapu Dağıtım Töreni'ne katılan Yıldırım, yıllardır beklenilen bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.



Yıldırım, site sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "2 bin 500 tapu dağıtılmaya başlandı. Az önce bu noktaya gelinceye kadar ne yollardan geçtiğimizi, ne zorluklarla karşılaştığımızı sunucu kardeşimiz anlattı. Gençliğimde buralara geldiğimde, tek tük evler vardı. Bugün her yerde yerleşim var. Bir kısmı gayet güzel derli toplu yapılmış ama bir kısmı da çok hızlı bir şekilde yapılmış. Bizim amacımız İstanbul'u her yönüyle en güzel gıpta edilen bir şehir haline getirmek." diye konuştu.



Önemli olanın sorunları torunlara bırakmadan çözmek olduğunu anlatan Yıldırım, dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere ulaştıran anlayışla hareket edileceğini vurguladı.



Yıldırım, İstanbul'un müjdelenmiş bir şehir olduğunu aktararak, İstanbul'un 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı bir şehir olduğunu ifade etti. İstanbul'a hizmet etmenin kendileri için büyük bir şans, büyük bir lütuf olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnşallah sizlerin desteğiyle bu görevi ve sorumluluğu bize verirseniz, sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız." dedi.



Bu toprakların ülkenin kaderi olduğunu söyleyen Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.



"Terörle mücadele küresel bir iştir"



Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına değinen Yıldırım, şunları söyledi:



"Yeni Zelanda'da 2 camide ibadet halinde olan 49 masum insanı katlettiler. 70 sayfalık da bir manifesto yayınladılar. Manifestoda ne diyor? 'Siz Boğaz'ın Avrupa Yakası'na geçmeyin yoksa sizi yok edeceğiz.' Terör deyince Batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. 'İslamcı terör örgütü' diye hemen etiketi yapıştırırlar. Terörle mücadele küresel bir iştir. Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur. Türkiye bölgede barış, istikrar ve kardeşlik için mücadele ediyor. Gelecek zaman içerisinde ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği daim eylemek için bu mücadelede yılmadan, yorulmadan birlikte çalışacağız."



Konuşmasının ardından, Binali Yıldırım bazı site sakinlerine tapularını verdi.

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