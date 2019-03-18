Teröristin Mezarına Gitmek İsteyen Hdp'lilere Polis Müdahalesi (2)

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDITekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in, Diyarbakır'da toprağa verildiği Yeniköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret bahanesiyle toplanan ve polisin uyarısına rağmen taş atan gruptaki 10 kişi, gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in, Diyarbakır'da toprağa verildiği Yeniköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret bahanesiyle toplanan ve polisin uyarısına rağmen taş atan gruptaki 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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