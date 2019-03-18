Son Dakika Haberleri: Teröristin Mezarına Gitmek İsteyen Hdp'lilere Polis Müdahalesi (2)

Teröristin Mezarına Gitmek İsteyen Hdp'lilere Polis Müdahalesi (2)

1 saat önce

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDITekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in, Diyarbakır'da toprağa verildiği Yeniköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret bahanesiyle toplanan ve polisin uyarısına rağmen taş atan gruptaki 10 kişi, gözaltına alındı.

Teröristin Mezarına Gitmek İsteyen Hdp'lilere Polis Müdahalesi (2), System.String[]
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in, Diyarbakır'da toprağa verildiği Yeniköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret bahanesiyle toplanan ve polisin uyarısına rağmen taş atan gruptaki 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:26 Kaynak: DHA

Yeniköy, PKK, Diyarbakır, Güncel
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