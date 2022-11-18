Teröristin savcılık ifadesiyle ortaya çıktı! İstiklal saldırısıyla ilgili çarpıcı "parfüm" detayı - Son Dakika
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Teröristin savcılık ifadesiyle ortaya çıktı! İstiklal saldırısıyla ilgili çarpıcı "parfüm" detayı

18.11.2022 09:10

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Albashır'ın savcılık ifadesinde "Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu. Parfümü de bıraktım kaçtım" dediği ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinde, "Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl.' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu" dediği öğrenildi.

Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesinin alınmasına saat 11.30 sularında başlandı.

Arapça tercüman eşliğinde gerçekleştirilen ifade alma işlemine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı Vekilleri katıldı.

Şüpheli Albashır, ifadesinde, terör örgütü YPG'den Türkiye'ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesiyle tehdit edildiğini ileri sürdü.

Türkiye'ye Bilal Hassan ile geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim'e keşif değil gezme amacıyla gittiğini öne süren Albashır olay gününü şöyle anlattı:

Bilal ile birlikte taksiye bindik, Taksim'e gidiyorduk. Taksideyken Bilal'e telefon geldi, 'Sen git, ben geleceğim.' dedi. Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu. Parfümü de bıraktım kaçtım. Sarı taksiye bindim. Esenler'e atölyeye gittim.

Taksicinin gösterdiği fotoğraflarda patlamayı gördüğünü iddia eden Albashır, bankta beklemeye geçmeden önce bir mağazadan kozmetik alışverişi yaptığını ileri sürdü.

Türkiye'ye 27 Temmuz'da Bilal Hassan ile geldiğini yineleyen Arap kökenli Albashır, "Münbiç'te YPG içinde Arap kökenli var mı?" sorusuna, "Var, en ön safta onları kullandılar" yanıtını verdi.

6 kardeşinden 3'ünün savaşta öldüğünü öne süren Albashır, ifadesinin devamında taksiyle Esenler'e vardıktan sonra korsan taksiyle yakalandığı adrese gittiğini anlattı.

Öte yandan, Albashır İstiklal Caddesi'ne giderken Bilal Hassan'ın kaçmak üzere Edirne'ye doğru yola çıktığı tespit edildi.

Şüpheliyi, saldırının ardından Esenler'den araçla alıp Küçükçekmece'de yakalandığı eve götüren Ahmed Jarkas ise ifadesinde, korsan taksicilik yaptıklarını, sadece insanları götürüp getirdiklerini iddia etti.

Tüm şüphelilerin ifadeleri tamamlanırken, savcılığın sevk kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Teröristin savcılık ifadesiyle ortaya çıktı! İstiklal saldırısıyla ilgili çarpıcı 'parfüm' detayı - Son Dakika

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