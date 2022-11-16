İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'in elinde tuttuğu gülün sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'in elinde tuttuğu gülün sırrı ortaya çıktı

16.11.2022 14:20

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'in kaçarken elinde tuttuğu güllerin sırrı ortaya çıktı. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu esnada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği ve kadın teröristin de dikkat çekmemek ve tartışmamak adına gülleri satın aldığı açıklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Kanlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri Suriye asıllı terörist Ahlam Albashır'ı Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

KAÇARKEN ELİNDE TUTTUĞU GÜL MERAK KONUSU OLDU

Albashır'in yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti, 1200 kamera görüntüsünü incelerken dikkat çeken bir kareyle karşılaştı. Kadın teröristin bombayı bıraktıktan sonra kaçarken elinde bir gül tuttuğu fark edildi. Albashır'in elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, olay kısa sürede açıklığa kavuştu.

Taksim bombacısı Ahlam Albashır'in elinde tuttuğu gülün sırrı çözüldü

BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince çiçekçinin ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.

Taksim bombacısı Ahlam Albashır'in elinde tuttuğu gülün sırrı çözüldü

SAKLANDIĞI EVİN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'in elinde tuttuğu gülün sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

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