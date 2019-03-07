Son Dakika Haberleri: Teröristler 3 Noktada Bağlantısı Bulunan Patlayıcı Tuzaklamış

Teröristler 3 Noktada Bağlantısı Bulunan Patlayıcı Tuzaklamış

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı belirlenen el yapımı patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı belirlenen el yapımı patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçelerinde önceki gün başlatılan "Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02 Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Lice'nin Ortaç Mahallesi kırsalında 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı tespit edilen el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

İlçenin Yalaza ve Bağlan mahalleleri sınırları içerisinde doğal mağaralara gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü 2 bidonda 138 kilogramı toz ve 75 kilogramı kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon bölgesindeki 4 konut ve eklentisindeki aramada, Lice'nin Çavundur köyünde ikamet eden, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydı bulunan S.B. gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince 124 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 15 araç kontrol edildi. 2 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:26 Kaynak: AA

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