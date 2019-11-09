Teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesine 24 saatte 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YPG/ PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Teröristler, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla bölgeye 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi.
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