Son Dakika Haberleri: Teröristler bekçileri hedef aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Teröristler bekçileri hedef aldı

26 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Teröristler bekçileri hedef aldı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.


Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devlet hastanesi önünde bekçilere yönelik saldırı teröristler tarafından silahlı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin anında cevap verdiği olayda teröristlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Olayı bekçi ve polisler yara almadan atlatırken, yolda bir tabanca ele geçirildi. Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler bekçileri hedef aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]