Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı
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Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet ettiŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı
Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet etti
ŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti. İsabet eden kurşunun sesi o esnada kayıtta olan kameralarca kaydedildi. Gazeteciler bu saldırı ile bir kez daha büyük bir tehlike atlatmış oldu.
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