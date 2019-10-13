Son Dakika Haberleri: Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı
Son Dakika 3. Sayfa Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı

Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı

1 saat önce

Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet ettiŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti.

Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı

Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet etti

ŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti. İsabet eden kurşunun sesi o esnada kayıtta olan kameralarca kaydedildi. Gazeteciler bu saldırı ile bir kez daha büyük bir tehlike atlatmış oldu.

Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
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