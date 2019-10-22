Son Dakika Haberleri: "Teröristler çıkmazsa harekat daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz"
Son Dakika Güncel 'Teröristler çıkmazsa harekat daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz'

"Teröristler çıkmazsa harekat daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler çıkmazsa harekatımızı daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler çıkmazsa harekatımızı daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturma çabası boşa çıkmıştır. Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Macron teröristlerle görüşüyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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