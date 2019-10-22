"Teröristler çıkmazsa harekat daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler çıkmazsa harekatımızı daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturma çabası boşa çıkmıştır. Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Macron teröristlerle görüşüyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu" dedi.

(İHA)