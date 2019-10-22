"Teröristler çıkmazsa harekat daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler çıkmazsa harekatımızı daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler çıkmazsa harekatımızı daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturma çabası boşa çıkmıştır. Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Macron teröristlerle görüşüyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu" dedi.
(İHA)
Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek Erdoğan'dan 'Süre uzatılsın' diyen Macron'a tepki: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor Japon uzman Türkiye'de beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı