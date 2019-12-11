Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş - Son Dakika
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Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi bulundu.

Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla süren Pençe-1 ve Pençe-2 Operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam ediliyor.

Örgüte ait çok sayıda sığınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatların bulunarak yok edilirken, son olarak Hakurk bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetleri sırasında dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi tespit edildi.

Ayrıca teröristlerce kullanılan 5 gözlü mağaraya yakın civardaki bir dereden içme suyu boru hattı çekildiği belirlendi.

Yine Pençe operasyonları sırasında bulunan ve üç ayrı girişi olan bir başka mağarada ise 6 AK-47 piyade tüfeği, hafif makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 3 bin 500 çeşitli çapta fişek, 2 ağır silah dürbünü, termal dürbün, gece görüş gözlüğü, 2 el dürbünü, fotoğraf makinesi, 6 antitank RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, doçka namlusu, iki el bombası, 31 AK-47 şarjörü, 2 jelikan ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Hakurk, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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