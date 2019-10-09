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Son Dakika 3. Sayfa Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor

Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor

1 saat önce

Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor 2 eve roket düştü, yaralanan olmadıŞANLIURFA - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı.

Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor

2 eve roket düştü, yaralanan olmadı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bu sırada Resulayn tarafından Ceylanpınar'a atılan 2 roket evlere isabet etti.

Türk Silahı Kuvvetleri tarafından başlatılan hareket ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kenti bombardıman altına alındı. YPG/ PKK mevzileri, obüs,tank ve savaş uçakları tarafından bombalanırken, teröristlerin bölgeden araçlarla kaçışları kameralara yansıdı.

Kısa süre sonra sınırın hemen yanında bulunan mevzilerde bulunan lastikleri yakmaya başlayan terör örgütleri, uçak ve İHA'ların görüntü almasına engel olmak istedi. Sınırın hemen yanı başını kara bulutlar kaplarken, belediye hapörlerinden de sık tık sınır ötesi operasyonun başladığı belirtilerek can güvenliği için sokaklara çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Bu sırada terör örgütü de Ceylanpınar'ında yerleşim bölgesine roket atışı gerçekleştirdi. 2 roketin düştüğü Ceylanpın'arda 2 evde hasar oluştu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Polis ve özel hareket ekipleri çevre güvenliği alırken, vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Bir çok vatandaşta operasyonun başlaması ile birlikte Ceylanpınar'ı terk etmeye başladı.

Teröristler görüş mesafesini kapatmak için lastikleri yakıyor

Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:15 Kaynak: İHA
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