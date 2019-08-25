- Teröristler Hendekleri Terk Ediyor
1 saat önce
- Teröristler hendekleri terk ediyorCERABLUS - Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
- Teröristler hendekleri terk ediyor
CERABLUS - Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.
Cerablus ile Münbiç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG'li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü. Özellikle Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor.
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