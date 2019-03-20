Teröristler Kamışlı'da Çukur ve Tünel Kazıyor
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.
Daha önce bölgede çukur kazan PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle tekrar çalışmalarına başladı. Nusaybin'den görüldüğü kadarıyla bölgede sürekli iş makinesi hareketliliği yaşanırken, zaman zaman çukurların kazıldığı bölgeye beton bariyerler taşındığı gözlendi. Kamışlı çevre yolundan ise tırla taşınan çelikten yapılmış nöbet kulübesinin Kamışlı'nın iç taraflarına doğru götürüldüğü görüldü. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:24 Kaynak: İHA
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