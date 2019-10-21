Son Dakika Haberleri: Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı
Son Dakika 3. Sayfa Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı

Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı

17 dakika önce

Suriye'deki ABD birlikleri zırhlı araçlarla Kamışlı'dan çekiliyor.

Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyunu taşladı, System.String[]

Suriye'deki ABD birlikleri zırhlı araçlarla Kamışlı'dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristler ise kendilerini yalnız bırakan ABD askerlerinin konvoyunu taşladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump'ın talimatının ardından Suriye'deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilen yaklaşık bin Amerikan askerinin Irak'ın batısına gideceğini açıklamıştı. - KAMIŞLI

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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