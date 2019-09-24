Son Dakika Haberleri: Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyor
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Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyor

1 saat önce

Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyorŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünel ve hendekleri betonla güçlendiriyor.

Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler kazdıkları tünel ve hendekleri betonla güçlendiriyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin yapımı biten tünelleri ise betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgeye gelen beton mikserleri ile hazırlanan tünellere beton dökülürken, iş makineleri ile de betonu kuruyan tünellerin üzerlerine yerinin beli olmaması için tekrar toprak dökülerek kapatılıyor.

Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyor

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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