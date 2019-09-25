Son Dakika Haberleri: Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
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Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

3 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD'li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.

Ceylanpınar, Suriye, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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