Son Dakika Haberleri: Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Son Dakika Güncel Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

26 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor. Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi tedirgin olan teröristler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li terörstlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.

- Şanlıurfa

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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