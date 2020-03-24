Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Son Dakika

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu.

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu. Güvenlik güçlerine haber verilmesi ile olay yerine gelen ekipler mayını imha etti.


Hilal beldesinde yapımına 3 gündür başlanan köprü inşaatında mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri köprü inşaatının bulunduğu yerde önlem aldı. Önlem alındıktan sonra mayın imha edildi.


Mayını yeni yerleştirmişler


Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, belediye işçilerinin üç gündür iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde çalışma yaptıklarını söyledi. Benek, "Çalışmalarının üçüncü gününde işçilerin mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verdik. İşçiler daha önce mayının olmadığını bunun yeni yerleştirildiğini söyledi. Bana 18 Haziran 2016'da teröristler tarafından belde için belediye tarafından yapılan çevre yolunda mayınlı tuzak kurulmuştu. Bu ilk değildi, bana kurulan tuzaktan şans eseri kurtulmuştum" dedi.


Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:15 Kaynak: İHA

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