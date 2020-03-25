Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Son Dakika

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş

6 saat önce

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu.

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında mayın bulundu. Güvenlik güçlerine haber verilmesi ile olay yerine gelen ekipler mayını imha etti.

Hilal beldesinde yapımına 3 gündür başlanan köprü inşaatında mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri köprü inşaatının bulunduğu yerde önlem aldı. Önlem alındıktan sonra mayın imha edildi.

Mayını yeni yerleştirmişler

Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, belediye işçilerinin üç gündür iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde çalışma yaptıklarını söyledi. Benek, "Çalışmalarının üçüncü gününde işçilerin mayını fark etmesiyle güvenlik güçlerine haber verdik. İşçiler daha önce mayının olmadığını bunun yeni yerleştirildiğini söyledi. Bana 18 Haziran 2016'da teröristler tarafından belde için belediye tarafından yapılan çevre yolunda mayınlı tuzak kurulmuştu. Bu ilk değildi, bana kurulan tuzaktan şans eseri kurtulmuştum" dedi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 09:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teröristler köprü inşaatına mayın yerleştirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]