Teröristler Mazlum'un doktor olma hayalini yarım bıraktı

Terör örgütü YPG/ PKK'nın sivilleri hedef alan havanlı ve roketatarlı saldırıları, Ceylanpınar'da şehit düşen 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in doktor olmayı hayallerini yarım bıraktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı sonucu 11 Ekim'de fırına ekmek almaya giderken şehit olan ve Siverek ilçesindeki doğduğu mahallede defnedilen Mazlum Güneş'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Acıları dinmeyen, her gün Mazlum'un kabrini ziyaret eden aile fertleri, mezarı başında dua ediyor.

Küçük yaşına rağmen aile bütçesine katkı sağlamak için ailesiyle tarlaya çalışmaya giden Mazlum, hem ev işlerinde annesine yardım ediyor hem de 6 yaşındaki kardeşi Muhammed ile yakından ilgileniyordu.

Anne Zekiye Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mazlum'un derslerinde başarılı bir çocuk olduğunu anlatarak, oğlunun doktor olma hayali kurduğunu söyledi.

Zaman zaman aralarında bu konda konuşmalar geçtiğini ifade eden Güneş, "Bana 'Anne doktor olup seni muayene edeceğim ve gözlerindeki ağrıyı ben tedavi edeceğim' derdi. Mazlum çalışkan ve derslerinde başarılıydı, öğretmenleri kendisini severdi. Efendi ve bilgeydi. Mahsun onun büyük abisiydi fakat o daha bilgiliydi. Arkadaşları çoktu ve hepsi kabrine geliyor." diye konuştu.

Mazlum'un şehit olduğu günü anlatan anne Zekiye Güneş, patlama sesini duyunca diğer oğlunun yanına gelip, "Anne bombalar patlıyor ve Mazlum fırına gitti." dediğini söyledi.

Bunun üzerine sokağa çıktığında oğlunun kanlı terliğini gördüğünü aktaran Güneş, "Hastaneye kaldırılmıştı. Ben gidene kadar sevk edilmişti ve şehit oldu." dedi.

Baba İbrahim Güneş de Mazlum'un gerçekleştiremediği hayalini kardeşlerinin gerçekleştireceğini ifade ederek, "Bana her konuda yardımcı olurdu. Bence o şehit oldu ama ölmedi." diye konuştu.

Güneş, çağrılması halinde hemen askere gidebileceğini dile getirerek, "Beni neden çağırmıyorlar? Beni de alsınlar ben de gidip çocuğumun intikamını almış olurum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun bir Kürt olduğunu söyleyen Güneş, YPG/PKK'nın Kürtleri savunmadığının altını çizdi.

Mazlum'un 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Güneş de ağabeyinin hayalini gerçekleştireceğini belirterek, "Ağabeyimin yerine ben doktor olacağım ve hastalara bakacağım." dedi.