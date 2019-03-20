Teröristler Nevruz Bahanesiyle Birçok Noktada Ateş Yaktı
24 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad kentinde sözde Nevruz kutlamaları için birçok noktada ateş yakıldı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinin sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad kentinde sözde Nevruz kutlamaları için birçok noktada ateş yakıldı. Teröristlerin havaya ateş açması sonrası sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye
'nin Telabyad kentinde sözde Nevruz kutlamaları nedeniyle birçok noktada araç lastikleri ateşe verildi. Siyah dumanların yükseldiği Telabyad'a teröristler Nevruz kutlaması nedeniyle zaman zaman havaya ateş açtı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyulan silah sesleri sonrası Türkiye
tarafında güvenlik önlemleri arttırıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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