Son Dakika Haberleri: "Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor"
Son Dakika Güncel 'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

"Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor"

39 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

MSB'den, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Harekatta 2. gün: Kaçan teröristler ölümle tehdit edildi
Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye Suriye Milli Ordusu'na mehter marşıyla uğurlama Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]