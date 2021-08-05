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"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı - Son Dakika

"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı

05.08.2021 11:04

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk arasında hızla yayılan "Orman yakmak isteyen teröristler dolaşıyor" iddiası ortalığı birbirine kattı. Bölgede kendilerince önlem alan bir grup vatandaş, ellerine geçirdikleri sopalarla önünü kestikleri bir araca ve içindekilere saldırıda bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Aydın'ın Efeler ilçesinden gelen görüntüler ortalıkta dolaşan bilgi kirliliğinin ne derece tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gösterdi.

DOLAŞIMA SOKULAN İDDİA AMACINA ULAŞTI

İlçede bir süredir provokatörler tarafından halk arasında dolaşıma sokulan "Çevrede orman yakmak isteyen teröristler dolaşıyor" iddiası kısa sürede amacına ulaştı. Öyle ki iddianın aslı var mı yok mu araştırma gereği duymayan bazı vatandaşlar, ellerine geçirdikleri sopa ve küreklerle gelip geçen araçları durdurmaya başladı.

ARACA VE İÇİNDEKİLERE SOPALARLA SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde ise vatandaşların sopalı nöbeti istenmeyen görüntüleri de beraberinde getirdi. Durdurulan araçlardan birinin içindekilerle tartışan vatandaşlar, bir anda araca ve aracın içindekilere saldırmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Teröristler orman yakacak iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı

Türkiye, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Teröristler orman yakacak' iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • dopdogrucudavutt : Kardeşim yakanlar küresel teröristler.. bize tavşan kaç tazı tut oyunu oynuyorlar.. uydudan lazerle atıyorlar sönen yerleri dahi tekrar tekrar yaktılar. silahı ateşleyip 18 yaşından küçük akrabasının eline tutuşturur misali.. büyük şeytan yakıyor küçük şeytanı gösteriyor. Cevap Yaz 33 15 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı - Son Dakika
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