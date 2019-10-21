Son Dakika Haberleri: Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor
Son Dakika Güncel Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

58 dakika önce

PKK/YPG'li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn'dan kaçıyor.

PKK/ YPG'li teröristler, ambulansları kullanarak Resulayn'dan kaçıyor.

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. Türkiye'nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında teröristler Resulayn'dan çekiliyor. YPG/PKK'lı teröristlerin, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde ambulanslar ve sivil araçlarla Resulayn'ı terk etmelerine izin veriliyor.

Öte yandan terör örgütünün Resulayn'dan ayrıldığı sıralarda bir hastaneyi ateşe verdiği öğrenildi.

(İHA)

Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor

Resulayn, Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor
Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]