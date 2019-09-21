Teröristler sınır boyunu ateşe verdi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/ PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.
Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor. - TEL ABYAD
PKK kampından kaçan eski terörist: HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir Terör örgütü YPG sınırın sıfır noktasında mevzilendi, sürekli yangın çıkarıyorlar Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı, trafik felç oldu Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti