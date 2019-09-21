Son Dakika Haberleri: Teröristler sınır boyunu ateşe verdi
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Teröristler sınır boyunu ateşe verdi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.

Teröristler sınır boyunu ateşe verdi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/ PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.

(Mehmet Dikeç/İHA)

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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