Son Dakika Haberleri: Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi
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Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi

45 dakika önce

Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi.

Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi, System.String[]
Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ekili arazileri ateşe vererek halka zulüm eden PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi. Öğle saatlerinde teröristler tarafından ateşe verilen mayınlı bölgeden yükselen dumanlar, Türkiye tarafına kadar ulaştı.
(Mehmet Dikeç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
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