Teröristler sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi
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Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
'nin Tel Abyad kentinde önceki günlerde ekili arazileri ateşe veren PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ekili arazileri ateşe vererek halka zulüm eden PKK/PYD terör örgütü, bu gün de sınır hattındaki mayınlı bölgeyi ateşe verdi. Öğle saatlerinde teröristler tarafından ateşe verilen mayınlı bölgeden yükselen dumanlar, Türkiye
tarafına kadar ulaştı.
(Mehmet Dikeç/İHA)
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