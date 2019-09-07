Teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü

ŞANLIURFA - ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü kara devriyesinde bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü. Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapanmıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden çekiliyorlar mı sorusunu akıllara getirdi.