"Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi"

MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi."

(İHA)