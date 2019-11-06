Son Dakika Haberleri: "Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi"
Son Dakika Güncel 'Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi'

"Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi"

6 saat önce

MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi."

(İHA)

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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