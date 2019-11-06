"Teröristler son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi"
6 saat önce
MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
MSB: "TSK tarafından güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdi."
(İHA)
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