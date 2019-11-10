Son Dakika Haberleri: "Teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi"
Son Dakika Güncel 'Teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

"Teröristler son 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi"

7 saat önce

MSB: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

MSB: " (Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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