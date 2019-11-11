Son Dakika Haberleri: Teröristler son 24 saatte 19 taciz atışı gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Teröristler son 24 saatte 19 taciz atışı gerçekleştirdi

Teröristler son 24 saatte 19 taciz atışı gerçekleştirdi

7 saat önce

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor.

Teröristler son 24 saatte 19 taciz atışı gerçekleştirdi, System.String[]

MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

(İHA)

PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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