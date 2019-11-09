Teröristler son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirdi
7 saat önce
MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
MSB: "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
8İHA)
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır