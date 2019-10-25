Son Dakika Haberleri: Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL
Son Dakika Güncel Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL

Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL

1 saat önce

Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin...

Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi

Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.

Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı eleştirisi: Maalesef masadan zaferle kalkmadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]