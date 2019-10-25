Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL
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Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin...
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi
Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerler TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.
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