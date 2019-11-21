Son Dakika Haberleri: Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı imha edildi
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Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı imha edildi, System.String[]

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başaralı çalışmalarıyla patlayıcı imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı devam eden istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe Gökçebağ beldesi kırsalında Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/113 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir mağara içerisine toprağa gömülü vaziyette yerleştirilmiş bir litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat mazotla güçlendirilmiş şekilde el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı Siirt yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)

Gökçebağ, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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