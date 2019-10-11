Son Dakika Haberleri: Teröristler Tel Abyad'da kiliseyi "üs" olarak kullanıyor
Son Dakika Güncel Teröristler Tel Abyad'da kiliseyi 'üs' olarak kullanıyor

Teröristler Tel Abyad'da kiliseyi "üs" olarak kullanıyor

52 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin, Tel Abyad'daki kiliseyi "üs" olarak kullanıp Mehmetçik'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Teröristler Tel Abyad'da kiliseyi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin, Tel Abyad'daki kiliseyi "üs" olarak kullanıp Mehmetçik'e saldırmaya çalıştığı bildirildi. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirleri alarak ve diğer harekatlardaki hassasiyetini koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek, sınırın Türkiye tarafındaki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar düzenlediği duyurulan PKK/PYD-YPG'li teröristler yeni bir kirli oyunun içine girdi.

Mardin ve Şanlıurfa'da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum sivilleri şehit eden bebek katili terör örgütü, Tel Abyad'daki kiliseyi "üs" olarak kullanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçik'e saldırı düzenliyor. Teröristler, TSK'nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçik'in atış yapmasını sağlamak üzere provokasyonda bulunuyor.

Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirleri alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyup faaliyetlerine devam ediyor.

Harekat "toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde yürütülüyor

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütülen harekat, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde icra ediliyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında, sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.


Harekat kapsamında sivil masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç: Bu harekatı fetih olarak görmüyoruz
MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 16:57:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler Tel Abyad'da kiliseyi "üs" olarak kullanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]