Son Dakika Haberleri: Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış
Son Dakika Güncel Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış

42 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/ YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.


Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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