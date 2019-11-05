Teröristler Tel Abyad'ta bir kez daha sivilleri hedef aldı
6 saat önce
MSB: "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
MSB: "Eli kanlı PKK/ YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."
(İHA)
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