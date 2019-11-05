Son Dakika Haberleri: Teröristler Tel Abyad'ta bir kez daha sivilleri hedef aldı
Son Dakika Güncel Teröristler Tel Abyad'ta bir kez daha sivilleri hedef aldı

Teröristler Tel Abyad'ta bir kez daha sivilleri hedef aldı

6 saat önce

MSB: "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Teröristler Tel Abyad'ta bir kez daha sivilleri hedef aldı, System.String[]

MSB: "Eli kanlı PKK/ YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."

(İHA)

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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