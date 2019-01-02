Son Dakika Haberleri: Teröristler, Twitter'da Uzun Süre Kullanılmayan Hesapları Çalıp Propaganda Yapıyor

Teröristler, Twitter'da Uzun Süre Kullanılmayan Hesapları Çalıp Propaganda Yapıyor

1 saat önce

Twitter'ın başı teröristlerle dertte. Uzun zamandır kullanılmayan hesapları bulup, onları çalan teröristler IŞİD propagandası yapmak için bu hesapları kullanıyor.

Teröristler, Twitter'da Uzun Süre Kullanılmayan Hesapları Çalıp Propaganda Yapıyor, System.String[]
Twitter teröristleri sitesinden kovmaya çalışsa da, hala alması gereken çok yol var gibi görünüyor. TechGrunch'ın haberine göre teröristler, IŞİD propagandası yapmak için uzun süredir kullanılmayan hesapları ele geçirip kullanıyorlar. Teröristler bu tarz eski hesapları aslında eski numaralarla ele geçiriyorlar.

Bu hesapların genel özellikleri, ya zaten gerçekten var olmayan mail adresleri kullanmaları, ya da twitter ismine benzer mail adresleri kullanmaları. Teröristler bu mail adreslerini yeniden oluşturarak parola sıfırlama işlemini yapıp, propagandalarını bu hesaplar üzerinden sürdürüyorlar.




Bu hesaplar sürekli video, resim, haber vb. içerik paylaşarak yeni kullanıcıları saflarına çekmeye çalışıyorlar. Hesaplardan bazılarının 10 binlerce takipçisi var.

Twitter ekibi yine de bulduğu hesapları kapatmaya devam ediyor fakat bu eski hesapları yeniden mail adresleri ile canlandırma olayına nasıl bir çözüm üretecekleri ile ilgili açıklama yapmadılar.




Şu an işler biraz daha iyiye gidiyor. Twitter en azından şimdilik mail doğrulama işlemi yapıyor. Belki de eski hesaplara tekrar doğrulama getirilirse, İŞİD ve benzeri terörist gruplar yeniden terkedilmiş hesapları ele geçiremeyebilirler.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:06 

Twitter, Teknoloji
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