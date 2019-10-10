Son Dakika Haberleri: Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2)
Son Dakika Güncel Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2)

Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2)

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/ PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da bulunan terör örgütü mensupları paniğe kapıldı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı (2)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:45 Kaynak: AA
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