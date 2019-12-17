Teröristler Vanlı iş adamının evine ses bombası attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teröristler Vanlı iş adamının evine ses bombası attı - Son Dakika

Teröristler Vanlı iş adamının evine ses bombası attı

6 saat önce

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu'nun evine terör örgütü PKK/KCK üyelerince ses bombası atıldı.

Teröristler Vanlı iş adamının evine ses bombası attı, System.String[]

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu'nun evine terör örgütü PKK/KCK üyelerince ses bombası atıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının eski başkanlarından olan iş adamı Zahir Kandaşoğlu'nun evine, terör örgütü PKK/KCK üyelerince ses bombası atıldı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Kandaşoğlu, "30 yıldır bu zulmü zaten yaşatıyorlar. Bizi bu şekilde korkutamazlar. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu tür örgüt veya kişilerle işimiz yok. Bu olayı kınıyorum. Bizim amacımız ekmektir, insanlarımıza ekmek, iş, AŞ kazandırmaktır. Şu anda binlerce kişiye ekmek kapısı olduk. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Güvenlik güçleri haberdardır. inşallah gereğini yapacaklar" dedi.

Olay günü il dışında olduğunu da ifade eden Kandaşoğlu, "Evi karıştırdıkları için yeğenimin evine ses bombası atmışlar. Hane halkı korkuyla uyanmış ve dışarı çıkamamış. 30 yıldır beni bu şekilde yurt içinden ve yurt dışından tehdit ediyorlar. 2012 yılında Çatak ilçesindeki şantiyemizi yaktılar. 2015 yılında Özalp yolundaki şantiyemizde 6 kamyon, 2 pikap ve 1 iş makinemizi yaktılar. 2-3 gün önce de evimize ses bombası attılar. Bu şekilde bizi korkutamazlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Zahir Kandaşoğlu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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