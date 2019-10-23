Son Dakika Haberleri: Teröristler yaktı, köylüler onardı
Son Dakika Güncel Teröristler yaktı, köylüler onardı

Teröristler yaktı, köylüler onardı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinin Karasungur köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yakılarak tahrip edilen Seyit Ahmet Türbesi, köylülerin çabası sonucu onarıldı.

Teröristler yaktı, köylüler onardı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinin Karasungur köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yakılarak tahrip edilen Seyit Ahmet Türbesi, köylülerin çabası sonucu onarıldı.

Karasungur köyünün ileri gelenlerinden ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan, AA muhabirine, teröristler tarafından 1993'te yakılan türbenin 2007'de köylülerin çabaları sonucu onarıldığını söyledi.


Türbenin 1993'te terör örgütü PKK'nın köye yaptığı baskın sırasında yakıldığını, türbenin büyük bölümünün 2007 yılında, geçen yıl da tamamen restore çalışmalarının bitirildiğini kaydeden Ayhan, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin arasına nifak sokamayacağını belirtti.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesi, devlet olmasa biz ne yaparız. Devletsizliğin ne olduğunu biliyoruz. Dedelerimizin türbesinde hem devletimize hem de milletimize dua ediyoruz. Allah askerimizi, polisimiz, güvenlik korucularımızı korusun, çünkü biz kardeşiz. Ne farkımız var Türk, Kürt, Arap, Çerkez hepimiz aynıyız. Türk olan biri subay oluyorsa Kürt de oluyor, Arap da oluyor. PKK'nın Kürtlerle bir alakası yok."

Karasungur köyü Kur'an kursu hocası Sadullah Ayhan da, türbenin ziyaretçilerin akınına uğradığını aktararak, "Allah'a şükür köylülerin çabaları sonucu onarıldı. Bize yakışan onların yolundan gitmektir." dedi.

Seyit Ahmet, Pervari, Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da stratejik öneme sahip nokta ele geçirildi! Roket ve havan saldırıları son buldu
İngiliz The Times yazarı Sara Tor'dan PKK itirafı: Hem Türklere hem Kürtlere zarar veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler yaktı, köylüler onardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]