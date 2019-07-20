Teröristler yıktı, devlet sıcak yuvaya kavuşturdu (2)

Şırnak
'ta 3 yıl önce PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan veya kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı, 304 konutun anahtarı hak sahiplerine verildi. Bahçelievler
, Yeşilyurt
, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet Paşa ve Gazi Paşa mahallelerinde 3 yıl önce teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılarda evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı ve bu konutlardan 304'ünün anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.
Yeni evlerine yerleşenler sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, vatandaşların 90, 120 ve 140 metrekarelik modern konutlara yerleşmesiyle bir dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu mahallede, şimdi parklarda huzur içerisinde oynayan çocukların sesi yükseliyor.
Konutlara yerleşen aileler konforlu yaşama kavuşurken, çevresinde oluşturulan yeşil alanlara kurulan oyun parklarında çocuklar uzun bir aradan sonra mahalle arkadaşlarıyla oynamanın keyfini sürüyor.
Vatandaşlar memnun
Konutlara yerleşen Şahin Ürper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi
'nde 6 katlı 12 dairesi olduğunu, terör saldırılarında binanın yıkıldığını söyledi.
3 yıl önce kentin büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Ürper, "Evimizden, memleketimizden olduk ve çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Bu süreçte fakiri de zengini de problemli bir hayat sürdürdü." diye konuştu.
"Artık sıkıntılı, karanlık süreçler bitti"
Şehrin şu an güven ve huzur ortamında olduğunu dile getiren Ürper, geçen ay çekilen kuranın ardından huzur içerisinde evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aileleriyle huzurlu şekilde ve güven içerisinde yeni evlerinin tadını çıkardıklarını aktaran Ürper, şöyle devam etti:
"Artık sıkıntılı, karanlık süreçler bitti. Huzur
içerisinde eşimiz, çocuklarımız ve komşularımızla yeni evlerimizin tadını çıkarıyoruz. Eski komşularımızla beraber yine aynı mahalleye geldik, çok sevinçliyiz. Memnunuz halimizden ve heyecanlıyız. Allah devletimizden razı olsun. Evlerimizi son derece konforlu yapmışlar. Çocuklarımızın geleceği için evlerin teslim edilmesi son derece önemliydi. Bundan sonra herkes işinde gücünde olacak ne yapacağını daha iyi bilecek. Bundan önce çaresizdik, 'Ne olacak, evler ne zaman teslim edilecek, borçlu mu çıkacağız?' diye belirsizlikler vardı. Kirada perişan olduk. Şimdi evlerimizde rahat şekilde oturuyoruz. Emeği geçen, vatandaşa gölge, şemsiye olan herkese teşekkür ediyorum."
"Evlerimiz çok güzel Allah devletimize zeval vermesin"
Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 6 çocuk babası Hacı Özcan da 3 yıl önce 3 katlı, bahçeli evinin terör saldırısında yıkıldığını, devletin kendilerine yeni konut yaptığını bildirdi.
Terör nedeniyle çok zorluk çektiklerini ifade eden Özcan, çekilen kuraların ardından yeni konforlu evlerinde oturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Evlerimiz çok güzel Allah devletimize zeval vermesin. Bunu yapanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.
Atalarının burada doğup büyüdüğünü, o nedenle memleketlerini terkedemeyeceklerini anlatan Özcan, şu değerlendirmede bulundu:
"Yetkili arkadaşlar eksiklikleri tamamlamak adına büyük gayret sarf ediyorlar. Sadece isteğimiz kış gelmeden doğal gazların bağlanmasıdır. Evlerimiz son derece ferah ve konforlu bir şekilde yapılmış, çok beğendik. Bu binada polis ve askerle kardeşçe yaşıyoruz. Çok güzel bir memleketimiz var. Havasıyla, suyuyla, öğretmenlerimizi ve memurları çekinmeden memleketimize bekliyoruz."